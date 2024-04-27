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13:37, 27 апреля 2024Бывший СССР

В Херсонской области сообщили об уничтожении дронами украинских вышек РЭБ

Сальдо: российские военные уничтожили дронами украинские вышки РЭБ в Бериславе

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российские военные уничтожили украинские вышки радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и связи в городе Берислав, находящемся на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Для этого операторы добровольческого батальона имени Василия Маргелова использовали FPV-дроны «Велес». Глава региона отметил, что данные беспилотники способны пролетать до 15 километров на высоте до тысячи метров. По словам Сальдо, они являются универсальным оружием Российской армии.

«С помощью "Велесов" бойцы херсонского добровольческого батальона имени Маргелова успешно уничтожают как десантные лодки противника на Днепре, так и наземные вражеские объекты на линии боевого соприкосновения в Херсонской области», — написал губернатор Херсонской области.

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Сальдо рассказал, что на данный момент предприятие в Хабаровске выпускает ежемесячно тысячу «Велесов». Однако в ближайшее время производство данных FPV-дронов планируется расширить в 10 раз.

23 апреля стало известно об уничтожении десанта ВСУ в Херсонской области. Как рассказал глава региона, украинские военные пытались переправиться через Днепр на четырех лодках.

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      Екатерина Грищенко
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