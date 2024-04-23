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10:56, 23 апреля 2024Бывший СССР

В Херсонской области уничтожили десант ВСУ

Сальдо: при попытке переправы через Днепр уничтожены четыре лодки с десантом ВСУ

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

В Херсонской области при попытке переправы через Днепр уничтожены четыре лодки с десантом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Сальдо рассказал об активности подразделений группировки войск «Днепр» 22 апреля. Он подчеркнул, что Вооруженные силы (ВС) России отражали удары украинских БПЛА и предотвращали попытки высадки на левом берегу Днепра.

«Обнаружены и поражены четыре лодки противника с десантом до 15 боевиков 35-й и 37-й бригад морской пехоты», — сообщил политик. Он также добавил, что российские военные наносили удары по позициям и технике ВСУ на правом берегу реки.

Ранее солдата ВСУ осудили на пять лет лишения свободы за отказ форсировать Днепр для закрепления в Крынках Херсонской области. Уроженец Ивано-Франковской области Юрий М. публично заявил о несогласии с приказом и отказался выполнять его.

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      Юрий Леонов
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