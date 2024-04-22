Солдата ВСУ осудили на пять лет за отказ форсировать Днепр

Солдата ВСУ приговорили к 5 годам лишения свободы за отказ форсировать Днепр

Солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) осудили на пять лет лишения свободы за отказ форсировать Днепр для закрепления в Крынках Херсонской области, передает «Судебно-юридическая газета».

Уроженец Ивано-Франковской области Юрий М. проходил службу по мобилизации в должности стрелка-оператора одной из бригад морской пехоты ВСУ. Как сообщает издание, 5 ноября 2023 командир роты на построении дал приказ, который снимал на телефон, — форсировать Днепр в Херсонской области и закрепиться в населенном пункте Крынки, заняв там перекресток. Юрий публично заявил о несогласии с приказом и отказался выполнять его, в отношении него возбудили уголовное дело за неповиновение, совершенное в условиях военного положения. Мужчина вину не признал.

Суд постановил, что приказ «не носил явно преступного содержания, в связи с чем подлежал безоговорочному и неукоснительному исполнению со стороны последнего». Юрия признали виновным и приговорили к лишению свободы на пять лет.

Ранее сообщалось, что третья штурмовая бригада «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) отказалась выполнять приказ главкома ВСУ Александра Сырского по удержанию Часова Яра.