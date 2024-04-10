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11:45, 10 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно об отказе «Азова» выполнить приказ главкома ВСУ

«ВО»: «Азов» отказался выполнить приказ главкома ВСУ по удержанию Часова Яра

Фото: Reuters

Третья штурмовая бригада «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) отказалась выполнять приказ главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского по удержанию Часова Яра. Об этом пишет Telegram-канал «Военный обозреватель» («ВО»).

«Формирование саботировало решение главнокомандующего ВСУ Сырского отправить его на удержание города Часов Яр. Аналогичным образом "Азов" действовал в Авдеевке, где отказался входить в город», — говорится в публикации. Командиры бригады убеждены, что город потерян для ВСУ, отмечает «ВО».

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие взяли под контроль Богдановку, располагающуюся севернее города Часов Яр. Военным РФ потребовалось около недели, чтобы организовать около города плацдарм для ожидающегося штурма.

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      Кристина Есикова
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