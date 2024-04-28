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06:05, 28 апреля 2024Мир

Стало известно о подготовке «переворота» в Белом доме осенью 2023 года

NYP: помощники Байдена хотели выгнать пресс-секретаря Белого дома Жан-Пьер
Карин Жан-Пьер

Карин Жан-Пьер. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Помощники президента США Джо Байдена осенью 2023 года готовили «переворот в Белом доме. Они планировали отстранить от должности пресс-секретаря его администрации Карин Жан-Пьер, написал таблоид The New York Post со ссылкой на источники.

В публикации подчеркивается, что Жан-Пьер стала первым темнокожим пресс-секретарем Белого дома с нетрадиционной сексуальной ориентацией. При этом она обладает «раздражающей» привычкой в ответ на вопросы журналистов на брифингах зачитывать заранее подготовленные ответы. Источники подчеркивают, что профессиональные навыки Жан-Пьер оставляют желать лучшего.

«У Карин нет понимания проблем, и она читает записи слово в слово. Она не разбирается в проблемах и не занимается их изучением», — посетовал источник NYP.

Ранее должность пресс-секретарь американского президента занимала Джен Псаки. Она покинула свой пост 13 мая 2022 года.

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      Марина Совина
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