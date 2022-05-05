Байден сообщил об увольнении своего пресс-секретаря Псаки

Пресс-секретарем президента США Байдена станет представительница ЛГБТ-сообщества

Пресс-секретарь американского президента Джен Псаки покинет свою должность 13 мая, проработав на своем посту полтора года, о кадровых перестановках объявил лидер США Джо Байден, пишет РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Новым представителем Белого дома станет нынешний заместитель Псаки — Карин Жан-Пьер. «Я с гордостью сообщаю, что Карин Жан-Пьер станет следующим пресс-секретарем Белого дома», — объявил Байден. О причинах увольнения Псаки не сообщается.

Как уточнило издание, Жан-Пьер станет первой афроамериканкой и представительницей ЛГБТ-сообщества на данном посту. «Она станет сильным голосом, который будет говорить от моего имени и от имени этой администрации», — подчеркнул Байден.

Ранее Псаки заявила, что США сделают все возможное для того, чтобы укрепить позиции Украины и на поле боя, и за столом переговоров.