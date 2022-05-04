Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Белом доме пообещали укрепить позиции Украины

Пресс-секретарь Белого дома Псаки заявила, США сделают все для укрепления позиции Украины
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

США сделают все возможное для того, чтобы укрепить позиции Украины и на поле боя, и за столом переговоров. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает ТАСС.

«Мы говорили, что хотим победы Украины, мы будем делать все возможное, чтобы помочь Украине защитить свой суверенитет и территориальную целостность, наращивать возможности Украины на поле боя и за столом переговоров», — пообещала Псаки в ходе брифинга в среду, 4 мая.

Псаки добавила, что в Киеве решат за столом переговоров, что посчитать успехом на поле боя и в рамках переговоров, по мере того, как Вашингтон будет усиливать его позиции. «Мы будем поддерживать предпринимаемые ими усилия», — добавила она.

Ранее американский президент Джо Байден призвал Конгресс США как можно скорее утвердить выделение 33 миллиардов долларов дополнительной помощи Украине. Он заявил, что следует оперативно одобрить финансирование Киеву, в том числе и в военной сфере, чтобы помочь Украине в сложившейся ситуации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
МИД России обвинил США в срыве участия российской делегации в заседании ООН
В «Лукойле» заявили об отсутствии альтернатив российской нефти в Болгарии
«Боевые наркотики» нашли в оставленных украинскими военными окопах
Госдепартамент оценил вероятность восстановления иранской ядерной сделки
В Белом доме пообещали укрепить позиции Украины
ООН назвали объектом антироссийских фейков
ВСУ обстреляли колонну беженцев в Харьковской области
Турция обстреляла район на севере Сирии
Инфекционист назвала симптомы дефицита йода в организме
Названа дата принятия решения Швеции по вступлению в НАТО
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.