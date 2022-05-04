В Белом доме пообещали укрепить позиции Украины

Пресс-секретарь Белого дома Псаки заявила, США сделают все для укрепления позиции Украины

США сделают все возможное для того, чтобы укрепить позиции Украины и на поле боя, и за столом переговоров. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает ТАСС.

«Мы говорили, что хотим победы Украины, мы будем делать все возможное, чтобы помочь Украине защитить свой суверенитет и территориальную целостность, наращивать возможности Украины на поле боя и за столом переговоров», — пообещала Псаки в ходе брифинга в среду, 4 мая.

Псаки добавила, что в Киеве решат за столом переговоров, что посчитать успехом на поле боя и в рамках переговоров, по мере того, как Вашингтон будет усиливать его позиции. «Мы будем поддерживать предпринимаемые ими усилия», — добавила она.

Ранее американский президент Джо Байден призвал Конгресс США как можно скорее утвердить выделение 33 миллиардов долларов дополнительной помощи Украине. Он заявил, что следует оперативно одобрить финансирование Киеву, в том числе и в военной сфере, чтобы помочь Украине в сложившейся ситуации.

