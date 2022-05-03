Байден призвал Конгресс срочно утвердить помощь Украине на 33 миллиарда долларов
Американский президент Джо Байден призвал Конгресс США как можно скорее утвердить выделение 33 миллиардов долларов дополнительной помощи Украине. Об этом он заявил во время поездки на завод в штате Алабама, где производят противотанковые ракетные комплексы Javelin для поставок на Украину, передает РИА Новости.
Байден заявил, что следует оперативно одобрить финансирование Киеву, в том числе и в военной сфере, чтобы помочь Украине в сложившейся ситуации.
Ранее спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси заявила, что в Конгрессе начали рассматривать запрос Байдена о выделении дополнительных 33 миллиардах долларов для помощи Украине. По словам Пелоси, в Конгрессе «работают над преобразованием запроса президента США о финансировании в пакет законодательных инициатив».