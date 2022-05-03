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Байден призвал Конгресс срочно утвердить помощь Украине на 33 миллиарда долларов

Байден призвал Конгресс США оперативно утвердить дополнительную помощь Украине на $33 млрд
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Американский президент Джо Байден призвал Конгресс США как можно скорее утвердить выделение 33 миллиардов долларов дополнительной помощи Украине. Об этом он заявил во время поездки на завод в штате Алабама, где производят противотанковые ракетные комплексы Javelin для поставок на Украину, передает РИА Новости.

Байден заявил, что следует оперативно одобрить финансирование Киеву, в том числе и в военной сфере, чтобы помочь Украине в сложившейся ситуации.

Ранее спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси заявила, что в Конгрессе начали рассматривать запрос Байдена о выделении дополнительных 33 миллиардах долларов для помощи Украине. По словам Пелоси, в Конгрессе «работают над преобразованием запроса президента США о финансировании в пакет законодательных инициатив».

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Марина Совина
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