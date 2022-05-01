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Конгресс начал рассматривать запрос Байдена о беспрецедентной помощи Украине

Конгресс начал рассматривать запрос президента Байдена о $33 млрд для помощи Украине

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

В Конгрессе начали рассматривать запрос президента США Джо Байдена о выделении дополнительных 33 миллиардах долларов для помощи Украине. Об этом рассказала спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси, ее слова приводит РИА Новости.

По словам Пелоси, в Конгрессе «работают над преобразованием запроса президента США о финансировании в пакет законодательных инициатив». В конце апреля Джо Байден запросил у Конгресса США беспрецедентные 33 миллиарда долларов для новой помощи Украине. Из всей суммы пакета США планируют выделить порядка 20,4 миллиарда «на дополнительную помощь в военной сфере и сфере безопасности» Украины, а также на укрепление безопасности Европы.

Бывший старший советник Пентагона Дуглас Макгрегор говорил, что подобное решение обогатит «оборонку» — крупных военных подрядчиков Соединенных Штатов, но не поможет Киеву и не окажет решающего влияния на ход боевых действий. «Немедленным результатом этого шага станет дальнейшее обогащение акционеров предприятий оборонной промышленности США, а также политиков, которые представляют их интересы в Вашингтоне», — полагает он.

Как говорила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, у Вашингтона остались 250 миллионов долларов для военной помощи Украине из выделенных в марте 3,5 миллиарда долларов.

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Платон Щукин
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