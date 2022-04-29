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Названа оставшаяся у США сумма на военную помощь Украине

Джен Псаки заявила, что у США осталось $250 млн на предоставление военной помощи Украине
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

У США остались 250 миллионов долларов для военной помощи Украине из выделенных в марте 3,5 миллиарда долларов. Такую сумму назвала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает ТАСС.

Псаки заявила, что Вашингтон будет работать для ускорения предоставления оставшихся средств Киеву, однако для продолжения поддержки «нужно срочно продвигаться вперед [в Конгрессе] с этим финансированием».

Накануне президент США Джо Байден запросил у Конгресса дополнительные 33 миллиарда долларов для новой помощи Украине на фоне спецоперации России. Из полной суммы пакета США планирует выделить около 20,4 миллиарда «на дополнительную помощь в военной сфере и сфере безопасности» Украины, а также на укрепление безопасности Европы в сотрудничестве с союзниками США по НАТО.

Кроме того, Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу с целью упростить оказание военной помощи Киеву. Согласно документу, Байдену предоставят расширенные полномочия по заключению соглашений с украинскими властями относительно поставок вооружений «для защиты населения Украины». Документ позволит ускорить доставку оружия. Теперь законопроект поступит на подпись президенту США.

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Марина Совина
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