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Конгресс США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины

Конгресс США одобрил законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу

Фото: Valentin Ogirenko / Reuters

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу с целью упростить оказание военной помощи Киеву. Трансляция велась на сайте нижней палаты.

Инициативу поддержали 417 конгрессменов, еще десять выступили против. Теперь законопроект поступит на подпись президенту США Джо Байдену.

Согласно законопроекту, Байдену предоставят расширенные полномочия по заключению соглашений с украинскими властями относительно поставок вооружений «для защиты населения Украины». Документ позволит ускорить доставку оружия. Действие расширенных полномочий истечет, если конфликт прекратится (речь о кризисе в отношениях Москвы и Киева после присоединения Крыма в 2014-м), а также если число российских войск у украинской границы сократят до состояния марта 2021 года.

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Марина Совина
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