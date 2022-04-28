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Байден запросил у Конгресса еще 33 миллиарда долларов для помощи Украине

Президент США Байден запросил у Конгресса 33 миллиарда долларов на новую помощь Украине

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден запросил у Конгресса дополнительные 33 миллиарда долларов для новой помощи Украине на фоне спецоперации России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.

Из полной суммы пакета США планирует выделить около 20,4 миллиарда «на дополнительную помощь в военной сфере и сфере безопасности» Украины, а также на укрепление безопасности Европы в сотрудничестве с союзниками США по НАТО.

Средства также должны обеспечить «непрерывные поставки на Украину дополнительных единиц артиллерии, бронетехники, противотанковых и противовоздушных средств», усилить возможности страны в киберсфере и разведывательных операциях.

Ранее издание Defense News сообщило об истощении ресурсов администрации Байдена для военной помощи Украине. Ссылаясь на чиновника из Белого дома, журналисты указали, что у Байдена осталось всего около 250 миллионов долларов из 3,5 миллиарда, которые Конгресс разрешил президенту использовать для передачи военной техники Украине из запасов Пентагона.

Марина Совина
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