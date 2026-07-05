Раскрыты подробности нового стандарта обучения в 10-11 классах

Глава Минпросвещения Кравцов: Новый стандарт обучения в 10-11 классах утвердят в июле

Министр просвещения России Сергей Кравцов в интервью РИА Новости раскрыл подробности нового стандарта обучения в 10-11 классах.

Как уточнил глава Минпросвещения, ведомство утвердит новый стандарт в июле. Он вступит в силу с 1 сентября 2027 года.

«Программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными, а навыки работы с технологиями искусственного интеллекта будут включены в перечень метапредметных результатов», — рассказал Кравцов.

По словам министра, благодаря обновленному стандарту ученики смогут получить такие знания, которые действительно пригодятся для их планов и будущей работы.

О том, что Минпросвещения подготовило новый стандарт обучения для 10-11-х классов, стало известно в декабре. Как отмечал эксперт ведомства Максим Костенко, одно из основных нововведений касается профильного обучения: учащиеся 10–11-х классов смогут отказаться от выбора профильных предметов и изучать все дисциплины на базовом уровне.