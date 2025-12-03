Реклама

22:28, 3 декабря 2025Россия

В России разработали новый стандарт обучения для 10-11-х классов

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Министерство просвещения России разработало новый стандарт обучения для 10-11-х классов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

Согласно новому стандарту, с 1 сентября 2027 года старшеклассники должны будут изучать не менее 13 школьных предметов. Кроме того, им будут преподавать два учебных предмета на углубленном уровне.

В Минпросвещении допустили, что в регионах может вводиться преподавание родного языка и изучение родной литературы. Образовательные организации смогут выходить с инициативой по созданию профильных классов (физико-математического, литературно-исторического, медицинского и других).

Ранее сообщалось, что школьная программа в России не изменится из-за новой системы вузов.

