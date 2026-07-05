Украинцы пожаловались на неработающие АЗС от Днепропетровска до Харькова

Все заправки на трассе от Днепропетровска до Харькова находятся в разбитом состоянии, пожаловался один из водителей. Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны».

«На трассе Днепропетровск — Харьков на сегодняшний день все заправки разбиты. Водители, имейте в виду», — пожаловался автор видео.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров спрогнозировал топливный кризис на Украине и обвинил в нем президента страны Владимира Зеленского. По словам Азарова, практически все нефтеперерабатывающие заводы страны не работают. Однако до последнего времени это не приводило к нехватке топлива, так как другие страны бесперебойно обеспечивают им Украину.