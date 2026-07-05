Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:18, 5 июля 2026Бывший СССР

Украинцы пожаловались на неработающие АЗС

Украинцы пожаловались на неработающие АЗС от Днепропетровска до Харькова
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Все заправки на трассе от Днепропетровска до Харькова находятся в разбитом состоянии, пожаловался один из водителей. Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны».

«На трассе Днепропетровск — Харьков на сегодняшний день все заправки разбиты. Водители, имейте в виду», — пожаловался автор видео.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров спрогнозировал топливный кризис на Украине и обвинил в нем президента страны Владимира Зеленского. По словам Азарова, практически все нефтеперерабатывающие заводы страны не работают. Однако до последнего времени это не приводило к нехватке топлива, так как другие страны бесперебойно обеспечивают им Украину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Трамп поговорили по телефону. Президенты обсудили ситуацию на Украине и перспективы сотрудничества

    Путин заявил Трампу об обязательном взятии всего Донбасса

    Самозанятым рассказали о новой системе добровольного страхования

    Гостей уличных гуляний в Вашингтоне в честь Дня независимости эвакуировали из-за шторма

    Военный назвал ключевые преимущества Российской армии перед ВСУ

    Названы страны с высоким уровнем русофобии

    Референдум о лишении пожизненных выплат премьер-министра европейской страны провалился

    Стало известно об отказе наемников участвовать в боях на херсонском направлении

    Купание в Школьном озере запретили

    Украинцы пожаловались на неработающие АЗС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok