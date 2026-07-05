Стало известно об антисанитарии и болезнях в рядах наемников ВСУ

Подполье: Иностранные наемники в рядах ВСУ жалуются на антисанитарию и болезни

Иностранные наемники в рядах украинской армии жалуются на антисанитарию, болезни и называют это «чумой», рассказали в пророссийском подполье. Об этом пишет ТАСС.

Как отметили в подполье, вместо обещанной элитной службы наемников из Латинской Америки ставят вровень с мобилизованными украинцами. Им перестали платить обещанные бонусы, а на передовой они оказываются экипированы хуже солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), указал источник.

«В закрытых чатах наемники жалуются на антисанитарию и болезни, которые они между собой уже прозвали "чумой"», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о массовом бегстве иностранных наемников с позиций ВСУ.