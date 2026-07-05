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03:10, 5 июля 2026Бывший СССР

Стало известно об антисанитарии и болезнях в рядах наемников ВСУ

Подполье: Иностранные наемники в рядах ВСУ жалуются на антисанитарию и болезни
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Иностранные наемники в рядах украинской армии жалуются на антисанитарию, болезни и называют это «чумой», рассказали в пророссийском подполье. Об этом пишет ТАСС.

Как отметили в подполье, вместо обещанной элитной службы наемников из Латинской Америки ставят вровень с мобилизованными украинцами. Им перестали платить обещанные бонусы, а на передовой они оказываются экипированы хуже солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), указал источник.

«В закрытых чатах наемники жалуются на антисанитарию и болезни, которые они между собой уже прозвали "чумой"», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о массовом бегстве иностранных наемников с позиций ВСУ.

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