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23:47, 4 июля 2026Бывший СССР

Минобороны Украины признало массовое бегство иностранных наемников с позиций ВСУ

Замминистра обороны Украины Шкураков признал массовое бегство иностранных наемников ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anastasiia Smolienko / Globallookpress.com

Замминистра обороны Украины Василий Шкураков во время «часа вопросов правительству» в Верховной Раде признал массовое бегство иностранных наемников с позиций ВСУ. Его слова приводит «Политнавигатор».

Таким образом он прокомментировал заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко о том, что в стране планируется ввести лицензионную деятельность рекрутинговых компаний, которые будут заниматься наймом таких военнослужащих.

«Принятое решение комплексно охватывает обозначенную сферу деятельности. Сегодня мы знаем проблему привезенных иностранцев, которые очень часто бегут, уходят в СОЧ и не выполняют обязанностей, ради которых привлекаются к службе в ВСУ», — заявил Шкураков.

Он уточнил, что рекрутинговые компании будут отвечать за весь цикл привлечения иностранца к службе, в частности, прохождения медкомиссий и определения соответствия должности, на которую наемник претендует в ВСУ. Если это не будет подтверждено, компания будет обязана вернуть иностранца на родину, чтобы он не остался на Украине.

Ранее семьи погибших наемников ВСУ пожаловались на отсутствие выплат. Как рассказала руководитель колумбийской НКО «Голоса тех, кого нет» (Las voces de los que ya no están) Патрисия Мендиганьо заявила, что семьям наемников в 31-й бригаде ВСУ не выплачивают деньги.

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