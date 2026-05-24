Активистка Мендиганьо: Семьям наемников в 31-й бригаде ВСУ не платят деньги

Руководитель колумбийской НКО «Голоса тех, кого нет» (Las voces de los que ya no están) Патрисия Мендиганьо заявила, что семьям наемников в 31-й бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) не выплачивают деньги. Его слова приводит РИА Новости.

Активистка добавила, что семьи военных по году не получают ответы на запросы о судьбе родственников. «Подразделение А4773 (номер воинской части 31-й бригады - ред.) не отвечает по году, не выплачивает родственникам деньги», — отметила Мендиганьо.

Ранее в МИД России раскрыли участки фронта с самым большим числом наемников ВСУ. Ими оказались харьковское и красноармейское направления.

