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У США закончились деньги на Украину

Defense News: у администрации президента США Джо Байдена закончились деньги на Украину

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

У администрации президента США Джо Байдена почти закончились деньги для продолжения отправки военной помощи Украине, а позиция Конгресса угрожает затормозить быстрое принятие законопроекта о дополнительной помощи, пишет Defense News.

Издание, ссылаясь на чиновника из Белого дома, отмечает, что у Байдена осталось всего около 250 миллионов долларов из 3,5 миллиарда, которые Конгресс разрешил президенту использовать для передачи военной техники Украине из запасов Пентагона.

В публикации отмечается, что принятие решения по предоставлению дополнительной помощи потребует времени, поскольку между различными группами Конгресса существуют разногласия, в частности, по вопросам COVID-19.

Издание отмечает, что в случае вступления в силу закона о ленд-лизе у президента США не будет законодательных ограничений по предоставлению Украине военной техники из запасов Минобороны Соединенных Штатов.

В апреле сенат США одобрил законопроект, который позволит поставлять Украине вооружения по программе ленд-лиза.

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Иван Потапов
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