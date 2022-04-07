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Сенат США одобрил вооружение Украины по программе ленд-лиза

Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе по упрощению поставок вооружения Украине

Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Сенат США одобрил законопроект, который позволит поставлять Украине вооружения по программе ленд-лиза (в соответствии с ней Вашингтон передавал в долгосрочный кредит или аренду технику и вооружения во время Второй мировой войны — прим. «Лента.ру»). Об этом говорится на сайте сената.

Согласно законопроекту, президенту страны Джо Байдену предоставят расширенные полномочия по заключению соглашений с украинскими властями относительно поставок вооружений «для защиты населения Украины». Документ позволит ускорить доставку оружия. Действие расширенных полномочий истечет, если конфликт прекратится (речь о кризисе в отношениях Москвы и Киева после присоединения Крыма в 2014-м), а также если число российских войск у украинской границы сократят до состояния марта 2021 года.

При этом предложение внесли в верхнюю палату еще в конце января, до начала российской спецоперации, напоминает РБК.

Елизавета Наумова
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