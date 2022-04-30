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В США оценили запрос Байдена о 33 миллиардах долларов помощи для Украины

Аналитики заявили, что запрос Байдена о $33 млрд обогатит «оборонку», но не поможет Киеву
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis/ Globallookpress.com

Аналитики из США оценили запрос президента Джо Байдена к Конгрессу о 33 миллиардах помощи Украине, из которых порядка 20 миллиардов будет потрачено на отправку новых вооружений. Эксперты заявили, что подобное решение обогатит «оборонку» — крупных военных подрядчиков Соединенных Штатов, но не поможет Киеву и не окажет решающего влияния на ход боевых действий, передает РИА Новости.

«Немедленным результатом этого шага станет дальнейшее обогащение акционеров предприятий оборонной промышленности США, а также политиков, которые представляют их интересы в Вашингтоне», — выразил мнение бывший старший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

Американский историк и политический обозреватель Дэн Лазар счел, что новый пакет помощи Украине может спровоцировать перерастание конфликта в более крупный кризис. Эксперт полагает, что из регионального столкновения ситуация перерастает в международное противостояние между Россией и НАТО.

Лазар подчеркнул, что своим запросом Байден демонстрирует «безответственность и опрометчивость». По его словам, если в конфликт будет втянута Молдавия на фоне событий в Приднестровье, дальше может произойти «цепная реакция» по всей Европе.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что у США остались 250 миллионов долларов для военной помощи Украине из выделенных в марте 3,5 миллиарда. По ее словам, Вашингтон будет работать для ускорения предоставления средств Киеву, но для продолжения поддержки «нужно срочно продвигаться вперед [в Конгрессе] с этим финансированием».

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Марина Совина
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