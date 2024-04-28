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06:31, 28 апреля 2024Наука и техника

Apple провалилась на китайском рынке

Canalys: Apple упала на пятое место на рынке смартфонов Китая

Фото: Kim Kyung Hoon / Reuters

Аналитики компании Canalys зафиксировали падение корпорации Apple на рынке смартфонов Китая. Об этом сообщается в отчете на сайте фирмы.

По итогам первого квартала Apple заняла пятое место среди производителей смартфонов в регионе. Компания упала с первого на пятое место, снизив продажи за год на 25 процентов. Американский IT-гигант реализовал в регионе 10 миллионов iPhone.

На первом месте впервые за 13 кварталов оказалась Huawei, которая получила долю рынка 17 процентов. На втором разместилась Oppo, на третьем — Honor, на четвертом – Vivo. Huawei за отчетный период продала на местном рынке 11,7 миллиона смартфонов. Аналитики Canalys назвали падение Apple провалом.

Авторы отчета отметили, что производительность Huawei выросла на 70 процентов за год. Компании удалось успешно реорганизовать свой бизнес по производству смартфонов после того, как в 2019 году она оказалась в санкционном списке США.

По данным Counterpoint Research, Apple сохранила третье место на рынке смартфонов в Китае. Специалисты заявили, что Huawei расположилась на четвертой позиции.

Ранее в CIRP отметили, что продажи iPhone в США за весенний период снизились до рекордной отметки. Доля новых смартфонов Apple относительно других устройств составила рекордно низкие 33 процента.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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