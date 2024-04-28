В ООН предрекли военную операцию Израиля в «людском море»

Глава БАПОР: Израиль готовит крупномасштабную военную операцию в Рафахе

Израиль готовится к крупномасштабной военной операции в городе Рафах, который находится на юге сектора Газа. Об этом заявил в интервью ТАСС генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини.

«Мы все крайне обеспокоены вероятностью наступления в Рафахе. На юге страны уже сосредоточено более 1,45 миллиона перемещенных лиц. Такая операция будет проводиться буквально в "людском море". Мы считаем, что это наступление не должно произойти», — сказал он, призвав изучить другие пути вместо усугубления трагедии.

Лаззарини допустил, что если израильское наступление продолжится, то погибнут еще тысячи людей. По мнению генерального комиссара, спасти жизни могло бы прекращение огня.

26 апреля источники в правительстве Израиля сообщили, что Египет предложил при своем посредничестве выдать 20 заложников в обмен на 22-дневное перемирие и отсрочку израильской операции в Рафахе. По словам высокопоставленного министра, который говорил на условиях анонимности, правительство начало рассматривать эту возможность для поэтапного освобождения заложников. Единственным же противником отсрочки операции выступает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.