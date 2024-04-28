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06:51, 28 апреля 2024Мир

В ООН предрекли военную операцию Израиля в «людском море»

Глава БАПОР: Израиль готовит крупномасштабную военную операцию в Рафахе

Фото: Omar Ashtawy / Global Look Press

Израиль готовится к крупномасштабной военной операции в городе Рафах, который находится на юге сектора Газа. Об этом заявил в интервью ТАСС генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини.

«Мы все крайне обеспокоены вероятностью наступления в Рафахе. На юге страны уже сосредоточено более 1,45 миллиона перемещенных лиц. Такая операция будет проводиться буквально в "людском море". Мы считаем, что это наступление не должно произойти», — сказал он, призвав изучить другие пути вместо усугубления трагедии.

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Лаззарини допустил, что если израильское наступление продолжится, то погибнут еще тысячи людей. По мнению генерального комиссара, спасти жизни могло бы прекращение огня.

26 апреля источники в правительстве Израиля сообщили, что Египет предложил при своем посредничестве выдать 20 заложников в обмен на 22-дневное перемирие и отсрочку израильской операции в Рафахе. По словам высокопоставленного министра, который говорил на условиях анонимности, правительство начало рассматривать эту возможность для поэтапного освобождения заложников. Единственным же противником отсрочки операции выступает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

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      Сергей Грехов
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