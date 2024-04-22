По военной базе США в Сирии с территории Ирака ударили четыре ракеты и дрон. Кто взял на себя ответственность за атаку?

По военной базе США в Сирии с территории Ирака ударили четыре ракеты и БПЛА

Американская военная база у города Эль-Хасаке подверглась ракетному удару и атаке беспилотника, об это сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Уточняется, что по объекту в аэропорту Харраб-эль-Джейр были выпущены четыре ракеты.

Агентство Reuters в свою очередь отмечало, что военная база США на северо-востоке Сирии подверглась обстрелу со стороны Ирака, в ее сторону было выпущено минимум пять ракет из иракского города Замар.

Ответственность за обстрел взяли на себя вооруженные отряды шиитов

Ответственность за обстрел взяли на себя вооруженные отряды шиитов из движения «Исламское сопротивление Ирака», передает портал Shafaq News.

Отмечается, что удар по военному аэродрому в Харраб-эль-Джейре, которым пользуются Вооруженные силы США, был нанесен с территории Ирака из района Хамад-Ага северо-западнее Мосула.

Портал уточнил, что на территории аэродрома произошли несколько сильных взрывов, в небо поднялся столб дыма. Также сообщается, что этот военный объект также атаковал беспилотник-камикадзе. Последствия удара не раскрываются.

Иракские силы безопасности преследует атаковавших военный аэродром США

Иракские силы безопасности заявили, что преследует атаковавших военный аэродром в Харраб-эль-Джейре. Заявление пресс-службы ведомства приводит агентство INA.

Силы безопасности начали широкомасштабную операцию по поимке преступных элементов, ответственных за удар по военной базе в глубине сирийской территории, где базируются силы международной коалиции Силы безопасности Ирака

Силовики отметили, что пусковая установка, использованная для удара, была обнаружена и уничтожена сотрудниками органов правопорядка.

В свою очередь портал Shafaq News заявил, что ракетная установка была ликвидирована в результате авиаудара Военно-Воздушных сил (ВВС) США. По его данным, американские самолеты атаковали район Хамад-Ага, откуда произошел обстрел.

Пентагон расследует ракетный удар

Пентагон в курсе ракетного удара по военному аэродрому США на северо-востоке Сирии и расследует этот инцидент, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя американского оборонного ведомства.

Мы в курсе этих сообщений и изучаем их Пентагон

Атаки на американские базы в Сирии начались в октябре 2023 года после начала операции Израиля в секторе Газа. На военные объекты было совершено 99 атак со стороны формирований, поддерживаемых Ираном.

26 марта сообщалось, что два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) атаковали базу США на месторождении газа Конико в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.

19 февраля по этому объекту были выпущены четыре ракеты. Столб пламени поднялся в южной части базы, отмечал местный источник.

10 февраля американская база в Дейр-эз-Зор Сирии также подверглась обстрелу. Военный объект был атакован ракетами.

8 февраля по расположению американских военных на месторождении нефти Эль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии было запущено четыре ракеты. Сразу после атаки с территории базы поднялись боевые вертолеты.

В ночь на 3 февраля сообщалось о ракетной атаке на базу США на месторождении газа «Конико» в Дейр-эз-Зоре. В ту же ночь американские военные атаковали более 85 целей в Сирии и Ираке.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Вашингтон пока не готов прекращать наносить удары на Ближнем Востоке. Он назвал это ответной реакцией на обстрелы американских объектов.

