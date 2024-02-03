На базе США в Сирии начался пожар после ракетного обстрела

РИА: на базе США на востоке Сирии начался пожар после обстрела четырьмя ракетами

На базе США на востоке Сирии начался пожар после того, как она подверглась ракетному обстрелу. Об этом рассказал местный источник, передает РИА Новости.

«Американская база на месторождении газа "Конико" в Дейр-эз-Зоре была обстреляна четырьмя ракетами, на ней начался пожар», — заявил собеседник агентства.

Ранее Пентагон объявил, что США начали наносить удары на Ближнем Востоке в ответ на недавнюю атаку беспилотника по американской базе на северо-востоке Иордании. The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на анонимных американских чиновников, писала, что США в ответ на удары по своим базам на Ближнем Востоке могут начать наносить удары по военным объектам проиранских группировок в Сирии и Ираке уже на этой неделе.