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01:41, 3 февраля 2024Мир

На базе США в Сирии начался пожар после ракетного обстрела

РИА: на базе США на востоке Сирии начался пожар после обстрела четырьмя ракетами

Фото: Amir Cohen / Reuters

На базе США на востоке Сирии начался пожар после того, как она подверглась ракетному обстрелу. Об этом рассказал местный источник, передает РИА Новости.

«Американская база на месторождении газа "Конико" в Дейр-эз-Зоре была обстреляна четырьмя ракетами, на ней начался пожар», — заявил собеседник агентства.

Ранее Пентагон объявил, что США начали наносить удары на Ближнем Востоке в ответ на недавнюю атаку беспилотника по американской базе на северо-востоке Иордании. The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на анонимных американских чиновников, писала, что США в ответ на удары по своим базам на Ближнем Востоке могут начать наносить удары по военным объектам проиранских группировок в Сирии и Ираке уже на этой неделе.

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      Александра Синицына
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