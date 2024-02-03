Пентагон подтвердил удары США по Сирии в ответ на атаку по базе в Иордании

США начали наносить удары на Ближнем Востоке в ответ на недавнюю атаку беспилотника по американской базе на северо-востоке Иордании, подтвердили РИА Новости в Пентагоне.

«Сейчас они начались», — заявил представитель американского оборонного ведомства, пояснив, что сообщения СМИ об ударах были преждевременными.

Ранее телеканал ABC News со ссылкой на неназванных должностных лиц сообщил, что США начали наносить удары по Сирии в ответ на недавнюю резонансную атаку беспилотника по американской базе на северо-востоке Иордании. Позже вещатель опроверг эту информацию.

The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на анонимных американских чиновников писала, что Соединенные Штаты в ответ на атаки по американским базам на Ближнем Востоке могут начать наносить удары по военным объектам проиранских группировок в Сирии и Ираке уже на этой неделе.