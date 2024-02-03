Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:44, 3 февраля 2024Мир

Пентагон подтвердил удары США по Сирии

Пентагон подтвердил удары США по Сирии в ответ на атаку по базе в Иордании

Фото: Joshua Roberts / Reuters

США начали наносить удары на Ближнем Востоке в ответ на недавнюю атаку беспилотника по американской базе на северо-востоке Иордании, подтвердили РИА Новости в Пентагоне.

«Сейчас они начались», — заявил представитель американского оборонного ведомства, пояснив, что сообщения СМИ об ударах были преждевременными.

Ранее телеканал ABC News со ссылкой на неназванных должностных лиц сообщил, что США начали наносить удары по Сирии в ответ на недавнюю резонансную атаку беспилотника по американской базе на северо-востоке Иордании. Позже вещатель опроверг эту информацию.

The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на анонимных американских чиновников писала, что Соединенные Штаты в ответ на атаки по американским базам на Ближнем Востоке могут начать наносить удары по военным объектам проиранских группировок в Сирии и Ираке уже на этой неделе.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России узнали о предложении Британии ввести бесполетную зону над Украиной

      На Украине предрекли «политическую казнь» Залужному

      Диетолог сообщила о вреде интервального голодания

      В Пентагоне рассказали о первых атаках США по Ираку и Сирии

      Байден пообещал продолжить ответные действия США на Ближнем Востоке

      На Западе заявили о планах США отстранить Зеленского от власти

      На базе США в Сирии начался пожар после ракетного обстрела

      Эрдоган назначил нового главу Центробанка Турции

      На Украине заявили о дорогой ошибке Зеленского с увольнением Залужного

      Генерал ВСУ заявил о возмущении Запада из-за действий Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше