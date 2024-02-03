Сообщивший об ударах США по Сирии американский телеканал опроверг информацию

Телеканал ABC News опроверг информацию об ударах США в Сирии

Американский телеканал ABC News, ранее сообщивший об ударах США в Сирии в ответ на недавнюю атаку по базе в Иордании, опроверг информацию.

Как сообщает вещатель со ссылкой на свои источники, «первоначальная серия ударов в Сирии не из США».

Ранее ABC News со ссылкой на неназванных должностных лиц сообщил, что США начали наносить удары по Сирии в ответ на недавнюю резонансную атаку беспилотника по американской базе на северо-востоке Иордании.

The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на анонимных чиновников из США писала, что Соединенные Штаты в ответ на атаки по американским базам на Ближнем Востоке могут начать наносить удары по военным объектам проиранских группировок в Сирии и Ираке уже на этой неделе.