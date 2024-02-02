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12:02, 2 февраля 2024Мир

Стало известно о возможном начале ударов США по Ираку и Сирии

WSJ: США могут начать наносить удары по Ираку и Сирии уже на этой неделе

Фото: TT News Agency / Pontus Lundahl / Reuters

Соединенные Штаты в ответ на атаки по американским базам на Ближнем Востоке могут начать наносить удары по военным объектам проиранских группировок в Сирии и Ираке уже на этой неделе. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на анонимные чиновники из США.

Ответные меры Вашингтона будут «многоуровневыми» и, вероятно, начнутся уже в эти выходные, сообщает издание. Предполагается сочетание военных действий с «другими шагами», которые покажут, что Соединенные Штаты «не стремятся к дальнейшей эскалации» конфликта, заявил источник.

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Издание CBS News 1 февраля информировало об одобрении администрацией президента США Джо Байдена планов по нанесению ударов по иранским объектам. По данным издания, власти намерены начать операцию «в течение нескольких дней».

Ранее в Вашингтоне заявили об иранском происхождении дрона, атаковавшего базу американских военных в Иордании. Сенатор из США Линдси Грэм после этого призвал Байдена нанести удар по нефтеперерабатывающим заводам Ирана.

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      Лина Пивоварова
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