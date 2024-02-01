США обвинили Иран в производстве атаковавшего американскую базу дрона

Reuters: США обвиняют Иран в производстве дрона, атаковавшего американскую базу

Власти США обвиняют Иран в производстве дрона, атаковавшего американскую базу в Иордании. Об этом сообщает Reuters.

«По оценке США, Иран произвел дрон, который врезался в американскую базу в Иордании», — указывает агентство.

Источники отмечают, что экспертиза происхождения беспилотника была проведена сразу после обнаружения его фрагментов.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Иран понесет ответственность за предоставление оружия атаковавшим американскую военную базу на северо-востоке Иордании.

Беспилотник атаковал военную базу США в Иордании 27 января, в результате более 40 человек получили ранения различной степени тяжести.