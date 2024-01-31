Байден заявил об ответственности Ирана за атаку на военную базу США

Байден: Иран понесет ответственность за атаку на военную базу США в Иордании

Президент США Джо Байден заявил, что Иран понесет ответственность за предоставление оружия атаковавшим американскую военную базу на северо-востоке Иордании. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я привлекаю их к ответственности в том смысле, что они предоставляют оружия людям, которые сделали это», — сказал американский лидер. Политик утвердительно ответил на вопрос о том, принял ли он решение об ответе на атаку.

Ранее в Иране отвергали всяческую причастность к атаке беспилотника на базу. В МИД Исламской республики отметили, что не отдают приказы движению Исламское сопротивление Ирака, которое взяло на себя ответственность за произошедшее. Предполагается, что движение могло действовать в интересах Тегерана.

Беспилотник атаковал военную базу США в Иордании 27 января, в результате более 40 человек получили ранения различной степени тяжести.