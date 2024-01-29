США понесли первые потери с начала войны на Ближнем Востоке. Что известно об атаке на американскую базу в Иордании?

Пентагон: жертвами атаки БПЛА на военную базу США в Иордании стали три человека

Соединенные Штаты понесли первые потери с начала войны на Ближнем Востоке. 28 декабря беспилотник атаковал американскую военную базу на северо-востоке Иордании, на границе с Сирией, об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США.

Там отметили, что жертвами нападения стали трое военнослужащих, еще 25 человек получили ранения.

Из уважения к семьям и в соответствии с политикой Пентагона личности военнослужащих не будут раскрыты в течение суток, пока не будут оповещены их семьи Центральное командование ВС США

Как отмечает агентство Reuters, при атаке по меньшей мере 34 американских военнослужащих могли получить черепно-мозговые травмы.

Американский канал CNN назвал случившееся серьезной эскалацией и без того напряженной ситуации на Ближнем Востоке.

Байден возложил ответственность за атаку на Иран

Президент США Джо Байден подтвердил, что жертвами атаки стали трое американских военных, и обвинил в ударе по базе поддерживаемые Ираном группировки в Сирии и Ираке.

Хотя мы пока еще собираем все факты об этом нападении, нам известно, что его осуществили радикальные вооруженные группировки, действующие в Сирии и Ираке, которые опираются на поддержку Ирана Джо Байден президент США

Глава государства подчеркнул, что Вашингтон продолжит выполнять обязательства по борьбе с терроризмом, пообещав, что всех виновных привлекут к ответственности.

Шеф Пентагона пообещал ответ США на нападение

Американский министр обороны Ллойд Остин пообещал, что США ответят на нападение на своих военнослужащих на Ближнем Востоке.

Поддерживаемые Ираном силы несут ответственность за продолжающиеся атаки на американских военнослужащих, и мы предпримем необходимые шаги для защиты США и наших сил в надлежащее время и надлежащим образом Ллойд Остин глава Пентагона

22 января сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена допускает возможность полномасштабного конфликта с Ираном в случае жертв среди американских солдат.

Трамп заявил, что атака на базу США говорит о слабости администрации Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что атака на американскую базу в Иордании говорит о слабости администрации Байдена.

Атака беспилотника на военный объект США в Иордании знаменует собой ужасный день для Америки. Эта наглая атака на Соединенные Штаты является еще одним ужасающим и трагическим последствием слабости и капитуляции Джо Байдена Дональд Трамп бывший президент США

Политик предупредил, что мир находится на грани третьей мировой войны, подчеркнув, что подобного нападения не могло произойти в годы его президентства, равно как и атаки движения ХАМАС, поддерживаемого Ираном, на Израиль, и конфликта на Украине.

Губернатор штата Флорида Рон Десантис в свою очередь подчеркнул, что администрация американского президента позволяет врагам безнаказанно атаковать войска США. Он отметил, что глава Белого дома превратил военных в легкую добычу.

В декабре глава комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Майк Роджерс выразил мнение, что нападения радикальных исламистов на ближневосточные объекты провоцирует слабость Байдена.

В Иордании заявили, что нападение на американскую базу произошло вне их территории

В Иордании отрицают, что атака на американскую базу произошла на их территории. Министр правительственных коммуникаций и официальный представитель кабмина страны Муханнад Мубайдин в интервью телеканалу «Аль-Мамляка» заявил, что радикалы нанесли удар по базе Эт-Танф в Сирии.

Атака против американских военных произошла вне территории Иордании. Нападение произошло на базу Эт-Танф в Сирии Муханнад Мубайдин министр правительственных коммуникаций и официальный представитель кабмина Иордании

Атаки на базы США на Ближнем Востоке активизировались

За последний месяц атаки на американские базы на Ближнем Востоке активизировались. До этого, в ноябре экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявлял, что американские войска несут потери на Ближнем Востоке на фоне эскалации конфликта Израиля и Палестины. По всем базам США в Ираке и Сирии наносят удары, в том числе при помощи БПЛА.

31 декабря база США рядом с месторождением газа Эль-Омар подверглась ракетному обстрелу. Кроме того, удар был нанесен по американской базе около газового месторождения Конико. Объекты находятся в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Удары нанесло шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака». Отмечалось, что по первой базе около Конико было выпущено 12 ракет.

2 января иракские группировки заявили об обстреле четырех баз США в провинциях Эль-Хасеке и Дейр-эз-Зор, которые находятся на северо-востоке Сирии. В эти же сутки произошла повторная атака на базу, расположенную в районе аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане.

12 января беспилотник атаковал военную базу США в Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии. На территории объекта произошло три взрыва.

17 января стало известно, что США решили эвакуировать крупную военную базу в Сирии из-за продолжающихся атак боевиков. База находится в Хемо в окрестностях Эль-Камышлы провинции Хасеке, в 700 километрах от Дамаска. Там размещено около 350 американских военнослужащих.