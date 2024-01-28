США объявили о первых потерях с начала войны в Газе

БПЛА ударил по военной базе США в Иордании, десятки человек ранены

Десятки человек ранены в результате удара БПЛА по американской военной базе в Иордании. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, троих военных не удалось спасти. Пентагон впервые признал потери при подобной атаке с начала войны в Газе.

Центральное командование подтвердило эти данные и уточнило, что удар был нанесен по базе на северо-востоке Иордании, недалеко от границы с Сирией.

Канал назвал произошедшее значительной эскалацией и без того напряженной ситуации на Ближнем Востоке.

В октябре 2023 года сообщалось, что американские военные развернут почти дюжину систем противовоздушной обороны (ПВО) в странах Ближнего Востока. Речь шла о размещении в том числе в Иордании, Ираке, Саудовской Аравии и Сирии.