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19:36, 28 января 2024Мир

США объявили о первых потерях с начала войны в Газе

БПЛА ударил по военной базе США в Иордании, десятки человек ранены

Фото: Sgt James A. Hall / U.S. Marine Corps

Десятки человек ранены в результате удара БПЛА по американской военной базе в Иордании. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, троих военных не удалось спасти. Пентагон впервые признал потери при подобной атаке с начала войны в Газе.

Центральное командование подтвердило эти данные и уточнило, что удар был нанесен по базе на северо-востоке Иордании, недалеко от границы с Сирией.

Канал назвал произошедшее значительной эскалацией и без того напряженной ситуации на Ближнем Востоке.

В октябре 2023 года сообщалось, что американские военные развернут почти дюжину систем противовоздушной обороны (ПВО) в странах Ближнего Востока. Речь шла о размещении в том числе в Иордании, Ираке, Саудовской Аравии и Сирии.

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      Варвара Кошечкина
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