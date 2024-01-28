Байден обвинил Иран в поддержке атаки дрона на базу США в Иордании

Байден: атака на военную базу США в Иордании осуществлена при поддержке Ирана

Президент США Джо Байден прокомментировал атаку дрона на американскую военную базу в Иордании. Его заявление опубликовано на сайте Белого дома.

Лидер обвинил в ударе радикалистов, которых поддерживает Иран. «Хотя мы пока еще собираем все факты об этом нападении, нам известно, что его осуществили радикальные вооруженные группировки, действующие в Сирии и Ираке, которые опираются на поддержку Ирана», — уточнил Байден.

Беспилотный летательный аппарат ударил по военной базе США на северо-востоке Иордании вечером 27 января. Известно, что в результате происшествия пострадали десятки человек, трех военнослужащих спасти не удалось. Американский канал CNN назвал случившееся серьезной эскалацией и без того напряженной ситуации на Ближнем Востоке.