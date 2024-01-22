В США допустили прямой удар по Ирану

NYT: администрация Байдена рассматривает меры ответа Ирану без объявления войны

Администрация президента США Джо Байдена допускает возможность полномасштабного конфликта с Ираном в случае жертв среди американских солдат. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Как отмечает издание, администрация Байдена рассматривает возможные меры ответа Ирану на продолжающиеся ракетные удары шиитских повстанцев по американским военным базам. При этом в США полагают, что основной задачей является избежание полномасштабного военного конфликта.

Однако в частных разговорах чиновники признают, что война может начаться в случае жертв среди американских солдат в результате атак. Отмечается, что это является «красной линией», которая еще не была пересечена, но в любой момент такое событие может произойти.

12 января беспилотник атаковал военную базу США в Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии. Отмечается, что в результате удара на территории объекта произошло три взрыва.

17 января иранское агентство Tasnim сообщило об эвакуации крупной военной базы США в Сирии из-за атак боевиков. Объект является одним из стратегически важных мест дислокации США в Сирии и расположен в четырех километрах от аэропорта Эль-Камышлы.