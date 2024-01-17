США решили эвакуировать крупную военную базу в Сирии из-за атак боевиков

Tasnim: США эвакуируют крупную военную базу Хемо в Сирии из-за атак боевиков

США решили эвакуировать крупную военную базу в Сирии из-за продолжающихся атак боевиков. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

База находится в Хемо в окрестностях Эль-Камышлы провинции Хасеке, в 700 километрах от Дамаска. Там размещено около 350 американских военнослужащих.

База является одним из стратегически важных мест дислокации США в Сирии, она расположена в четырех километрах от аэропорта Эль-Камышлы. Вашингтон в настоящее время официально не подтвердил информацию об эвакуации.

12 января беспилотник атаковал военную базу США в Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии. На территории объекта произошло три взрыва.

В ноябре бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявлял, что американские войска несут потери на Ближнем Востоке на фоне эскалации конфликта Израиля и Палестины. По всем базам США в Ираке и Сирии наносят удары, в том числе при помощи БПЛА.

