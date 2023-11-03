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21:08, 3 ноября 2023Мир

В США заявили о потере солдат на Ближнем Востоке

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: армия США несет потери на Ближнем Востоке

Фото: Amir Cohen / Reuters

Американские войска несут потери на Ближнем Востоке на фоне эскалации конфликта Израиля и Палестины. Об этом рассказал бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в разговоре с журналистом Джорджем Гэллоуэйем.

По его словам, по всем базам США в Ираке и Сирии наносят удары, в том числе и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). При этом, как отметил Джонсон, данные о потерях скрывают.

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      Марина Совина
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