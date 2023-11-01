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04:00, 1 ноября 2023Мир

В США призвали вывести войска с Ближнего Востока

Офицер ВС США Дэвис: необходимо вывести американские войска с Ближнего Востока

Фото: Nir Elias / Reuters

Властям США следует вывести войска с Ближнего Востока ради безопасности солдат. С таким призывом выступил отставной офицер американской армии Дэниел Дэвис в эфире телеканала Fox News.

По его словам, в противном случае Штаты могут оказаться вовлечены в очередную войну в регионе. «А это самое худшее, что может произойти для национальных американских интересов сегодня. Нам нужно уменьшить нашу уязвимость и вытащить наших парней оттуда», — заявил Дэвис.

Ранее портал Axios предупредил США о риске оказаться втянутыми в более крупный конфликт на Ближнем Востоке с участием тысяч солдат. Отмечалось, что американские войска в Ираке и Сирии подверглись свыше десятку нападений со стороны поддерживаемых Ираном группировок ополченцев с момента атаки ХАМАС на Израиль 7 октября.

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      Марина Совина
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