В США призвали вывести войска с Ближнего Востока

Офицер ВС США Дэвис: необходимо вывести американские войска с Ближнего Востока

Властям США следует вывести войска с Ближнего Востока ради безопасности солдат. С таким призывом выступил отставной офицер американской армии Дэниел Дэвис в эфире телеканала Fox News.

По его словам, в противном случае Штаты могут оказаться вовлечены в очередную войну в регионе. «А это самое худшее, что может произойти для национальных американских интересов сегодня. Нам нужно уменьшить нашу уязвимость и вытащить наших парней оттуда», — заявил Дэвис.

Ранее портал Axios предупредил США о риске оказаться втянутыми в более крупный конфликт на Ближнем Востоке с участием тысяч солдат. Отмечалось, что американские войска в Ираке и Сирии подверглись свыше десятку нападений со стороны поддерживаемых Ираном группировок ополченцев с момента атаки ХАМАС на Израиль 7 октября.