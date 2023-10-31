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15:36, 31 октября 2023Мир

США предрекли конфликт с участием тысяч американских военных на Ближнем Востоке

Axios: тысячи солдат США могут быть втянуты в конфликт на Ближнем Востоке
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Globallookpress.com

По мере эскалации войны между Израилем и ХАМАС США рискуют оказаться втянутыми в более крупный конфликт на Ближнем Востоке, в который могут быть вовлечены некоторые из более чем 40 тысяч американских военнослужащих, базирующихся по всему региону. Об этом сообщает Axios.

Отмечается, что американские войска в Ираке и Сирии стали объектами более десятка нападений со стороны поддерживаемых Ираном группировок ополченцев с момента внезапного нападения ХАМАС на израильских граждан и солдат 7 октября.

«Нападения, а также более широкая война могут свести на нет усилия последних лет по сокращению присутствия США на Ближнем Востоке в рамках стратегического поворота в сторону Тихого океана», — сказано в публикации.

Пентагон направил и подготовил к развертыванию в регионе тысячи военнослужащих. В их число входят две авианосные группы численностью около 7,5 тысячи человек каждая и два десантных корабля ВМФ с тысячами морских пехотинцев. Глава Минобороны США Ллойд Остин также привел в повышенную готовность около двух тысяч человек личного состава.

Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила, что Соединенные Штаты «абсолютно не намерены» отправлять войска в Израиль или сектор Газа. «У нас нет абсолютно никаких намерений и планов по отправке боевых войск в Израиль или сектор Газа, и точка», — отметила вице-президент.

Политик подчеркнула, что у Израиля есть право на самооборону, однако при проведении операции против ХАМАС необходимо отличать членов исламистской группировки и мирных палестинцев.

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      Виктория Кондратьева
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