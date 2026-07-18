Возможность противостояния Зеленского и Федорова на выборах оценили

Социолог Копатько: Реальная борьба Зеленского и Федорова невозможна до перемирия

Реальная борьба президента Украины Владимира Зеленского и покинувшего должность министра обороны страны Михаила Федорова невозможна до перемирия в вооруженном конфликте с Россией. С такой оценкой в разговоре с «Лентой.ру» выступил социолог и политолог Евгений Копатько.

Эксперт указал, что в условиях продолжающегося противостояния оппоненты Зеленского не смогут навязать ему борьбу из-за отсутствия на Украине реальной политической жизни. Он также отметил необходимость для Запада пересмотреть предпочтительного кандидата в президенты Украины после окончания конфликта с Россией.

«Пока идет эскалация конфликта с Россией, я думаю, об этом речи быть не может», — подчеркнул политолог.

Он добавил, что конфликт между Михаилом Федоровым и главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским является скорее имитацией, чем реальным расколом политических элит страны.

Ранее издание The Economist со ссылкой на источники раскрыло предложение Зеленского Федорову на фоне конфликта с Сырским. Как сообщается, 12 июля Зеленский поинтересовался у Федорова насчет его готовности занять пост премьера на фоне снятия с должности Юлии Свириденко.