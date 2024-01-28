В США обещали ответить на удар по базе на Ближнем Востоке

Шеф Пентагона Остин: США ответят на удар по своей базе на Ближнем Востоке

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не потерпят атак на своих военнослужащих на Ближнем Востоке. Его слова приводит РИА Новости.

Остин обещал, что США ответят на удар по своей базе на Ближнем Востоке.

«Поддерживаемые Ираном силы несут ответственность за продолжающиеся атаки на американских военнослужащих, и мы предпримем необходимые шаги для защиты США и наших сил в надлежащее время и надлежащим образом», — отметил он.

Вечером 27 января беспилотный летательный аппарат ударил по военной базе США на северо-востоке Иордании. В результате происшествия пострадали десятки человек, трех военнослужащих спасти не удалось. Американский канал CNN назвал случившееся серьезной эскалацией и без того напряженной ситуации на Ближнем Востоке.