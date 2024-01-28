23:39, 28 января 2024

Трамп заявил о близости третьей мировой войны

Экс-президент США Трамп: мир находится на грани третьей мировой войны
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: White House / Globallookpress.com

Мир находится на грани третьей мировой войны, заявил экс-президент США Дональд Трамп. Об этом пишет ТАСС.

Трамп высказался об атаке на американскую базу на Ближнем Востоке. По его мнению, если бы он был президентом США, этого нападения не произошло бы.

«Точно так же, как не произошло бы атаки поддерживаемым Ираном ХАМАС на Израиль, конфликта на Украине. Мы находимся на грани третьей мировой войны», — уточнил он.

Ранее Трамп заявил, что мир еще никогда не был столь близок к началу третьей мировой войны. По мнению Трампа, США при президенте Джо Байдене стали слабым и неэффективным государством. С мнением американцев не считаются, добавил он.

Также Трамп пообещал завершить конфликт на Украине в случае избрания президентом США.

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      Марина Совина
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