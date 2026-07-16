Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:25, 16 июля 2026Мир

Захарова раскрыла провал Киева собрать лидеров Юго-Восточной Европы

Захарова: Попытка Киева собрать у себя лидеров стран Юго-Восточной Европы провалилась
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Попытка киевского режима собрать высших руководителей девяти стран Юго-Восточной Европы на саммите на Украине провалилась, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Собрать участников на высшем уровне у киевского режима, как и прежде, не получилось. Из девяти приглашенных стран ... лишь половина была представлена первыми лицами», — отметила представитель ведомства.

Ранее Захарова заявила, что Запад должен остановить поставки оружия Киеву, если европейцы хотят мирного урегулирования конфликта России и Украины. Дипломат напомнила о словах бывшего главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который ранее заявлял, что без поставок западного оружия Украине конфликт мог бы завершиться в течение нескольких дней, недель или месяцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Минобороны выпустило заявление о боестолкновениях над Россией, Черным и Азовским морями
    Трамп пока не стал полностью поддерживать законопроект об антироссийских санкциях
    Сибига назвал Турцию возможной площадкой встречи Путина и Зеленского
    Захарова указала на забывчивость Киева
    Захарова раскрыла провал Киева собрать лидеров Юго-Восточной Европы
    Ермак съездил к главкому ВСУ на фоне отставки министра обороны Украины
    В Венгрии начали расследование связей экс-главы МИД Венгрии с Россией
    Оператора телесуфлера Трампа обвинили в незаконном обогащении на ставках
    Москвичей предупредили о самой холодной ночи лета
    На Украине пришли в шок из-за статистики обменов телами погибших
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok