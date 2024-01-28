В США заявили о превращении американских войск в легкую добычу для врагов

Губернатор Флориды Десантис: Байден превратил войска США в легкую добычу

Администрация американского президента Джо Байдена позволяет врагам безнаказанно атаковать войска США, заявил губернатор штата Флорида Рон Десантис на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

По его словам, слабость американского руководства — гибель военных США. «Байден превратил наши войска в легкую добычу и позволяет нашим врагам безнаказанно атаковать их», — считает политик.

Ранее телеканал Fox News назвал армию США слабой и неспобной защитить национальные интересы в мире.

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженные силы США имеют слабый кадровый резерв.