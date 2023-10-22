В США указали на истощение своих вооруженных сил

Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил об истощении Вооруженных сил США

Вооруженные силы США имеют слабый кадровый резерв. На истощение американской армии указал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети X.

«Вооруженные силы США, существовавшие в 1991 году, больше не существуют. У нас слабый резерв. Армия не может больше набирать военных», — заявил он.

Макгрегор отметил, что США не готовы к крупной войне и лишили себя возможности сражаться из-за бессмысленных оккупационных войн.

Ранее экс-советник Пентагона предрек НАТО конец из-за текущего политического кризиса. Он также указал, что западные страны внезапно расширили Североатлантический альянс и «попытались превратить Россию в копию Швеции».