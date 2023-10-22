В США заявили о неспособности НАТО пережить текущий кризис

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор: НАТО не переживет текущий кризис

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предрек НАТО конец из-за текущего политического кризиса. Такое мнение он выразил на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

Макгрегор заявил, что НАТО не способно пережить текущий кризис. «Оно не предназначено для ведения наступательных действий. Оно было организовано для защиты западной цивилизации», — написал экс-советник Пентагона. Он также указал, что западные страны внезапно расширили Североатлантический альянс и «попытались превратить Россию в копию Швеции».

«[Бывший президент США Дуайт] Эйзенхауэр сказал, что если НАТО все еще будет существовать через 10 лет, значит, мы потерпели неудачу. Это было в 1955 году», — подчеркнул Макгрегор.

Ранее бывший советник Пентагона заявил, что обострение конфликта на Ближнем Востоке грозит обернуться Армагеддоном. Макгрегор отметил, что в сложившейся ситуации трудно избежать кризиса.