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11:35, 22 октября 2023Мир

В США заявили о неспособности НАТО пережить текущий кризис

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор: НАТО не переживет текущий кризис

Фото: Johanna Geron / Reuters

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предрек НАТО конец из-за текущего политического кризиса. Такое мнение он выразил на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

Макгрегор заявил, что НАТО не способно пережить текущий кризис. «Оно не предназначено для ведения наступательных действий. Оно было организовано для защиты западной цивилизации», — написал экс-советник Пентагона. Он также указал, что западные страны внезапно расширили Североатлантический альянс и «попытались превратить Россию в копию Швеции».

«[Бывший президент США Дуайт] Эйзенхауэр сказал, что если НАТО все еще будет существовать через 10 лет, значит, мы потерпели неудачу. Это было в 1955 году», — подчеркнул Макгрегор.

Ранее бывший советник Пентагона заявил, что обострение конфликта на Ближнем Востоке грозит обернуться Армагеддоном. Макгрегор отметил, что в сложившейся ситуации трудно избежать кризиса.

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      Маргарита Щигарева
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