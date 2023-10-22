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04:48, 22 октября 2023Мир

В США предупредили о риске Армагеддона из-за Байдена

Экс-советник Пентагона Макгрегор: решения Байдена по Израилю грозят Армагеддоном
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что обострение конфликта на Ближнем Востоке грозит обернуться Армагеддоном. Об этом он написал в социальной сети X.

Макгрегор предупредил о риске Армагеддона из-за решений президента США Джо Байдена. По его словам, на данный момент будет трудно избежать кризиса.

«Джо Байден заверил Биньямина Нетаньяху, что если "Хезболла" нападет на севере, он задействует нашу авиацию и другие силы в этом районе, чтобы облегчить бремя для Израиля», — отметил он.

Утром 7 октября Армия обороны Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ армия начала военную операцию в Газе. Военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в состояние войны.

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