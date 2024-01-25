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13:46, 25 января 2024Мир

Армию США назвали слабой и неспособной защитить национальные интересы

Fox: Фонд «Наследие» назвал армию США неспособной защитить национальные интересы

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Армию США можно назвать слабой и неспобной защитить национальные интересы в мире. С таким заявлением выступили в отчете аналитики американского Фонда «Наследие», передает телеканал Fox News.

«Нынешние вооруженные силы США значительно рискуют оказаться неспособными отвечать задачам при ведении крупного регионального конфликта», — указали эксперты.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженные силы США имеют слабый кадровый резерв. «Вооруженные силы США, существовавшие в 1991 году, больше не существуют. У нас слабый резерв. Армия не может больше набирать военных», — сказал он.

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      Виктория Кондратьева
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