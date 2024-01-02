Иракские группировки заявили об обстреле баз США в Сирии

Группировки Ирака заявили об обстреле четырех баз США в Сирии

Иракские группировки заявили об обстреле четырех баз США в провинциях Эль-Хасеке и Дейр-эз-Зор, которые находятся на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Бойцы сил исламского сопротивления в Ираке выпустили ракетную очередь по базе оккупантов в Эш-Шаддади», — говорится в сообщении группировок.

В трех других релизах уточняется, что база в районе Румейлан, а также базы Эль-Маликия в провинции Эль-Хасеке и база Green Village в провинции Дейр-эз-Зор были атакованы с помощью беспилотников. Нападения были совершены в рамках борьбы с американской оккупацией в Ираке, а также как ответ на действия Израиля в секторе Газа.

Ранее в Конгрессе назвали причину атак на американские базы. По словам главы комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Майка Роджерса, нападения радикальных исламистов на ближневосточные объекты провоцирует слабость президента США Джо Байдена.