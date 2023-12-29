В США назвали причину атак на американские базы

В Конгрессе заявили, что слабость Байдена провоцирует атаки на базы США

Слабость американского лидера Джо Байдена провоцирует нападения радикальных исламистов на ближневосточные базы США. С таким заявлением выступил глава комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Майк Роджерс, его цитирует РИА Новости.

«Воспринимаемая нашими врагами слабость президента Байдена ведет к эскалации нападений на наших военных и законное коммерческое судоходство», — назвал он причину атак.

По словам конгрессмена, атаки будут неизбежно продолжаться «до тех пор, пока эти террористы не поймут, что их действия будут иметь серьезные последствия».

15 декабря шиитские вооруженные формирования Ирака с помощью беспилотника атаковали американскую авиабазу Айн-аль-Асад. Эта база ранее неоднократно подвергалась атакам исламистов после начала израильской военной операции.

15 ноября иракские шииты атаковали военный объект ракетами. 19 октября была обстреляна из систем залпового огня «Град». Несколько ракет упало на территории военного объекта.