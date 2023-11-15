В Ираке обстреляли ракетами американскую базу

Шиитские группировки атаковали базу США Айн аль-Асад на западе Ирака

Американская база Айн аль-Асад подверглась нападению со стороны шиитских вооруженных формирований Ирака, пишет РИА Новости.

В заявлении шиитских группировок подчеркивается, что ракетный залп по базе на западе страны был нанесен в ответ на преступления, «совершенные врагом против нашего народа в секторе Газа».

Отмечается, что за последнее время американские базы в Ираке и Сирии неоднократно подвергались нападениям, ответственность за которые взяли на себя шиитские группировки.

Ранее две американские военные базы в Сирии подверглись атаке дронов.